Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator

- Gabinet integracji sensorycznej może służyć trzydzieściorgu dzieciom z naszego rejonu, szczególnie z Redzikowa i Wieszyna. Ta liczba wynika z bieżących obserwacji i potrzeb wynikających z orzeczeń i opinii wystawionych przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne. To bardzo cenny instrument wsparcia dla dzieci i ich rodzin - mówi Małgorzata Korejwo, pedagog specjalny.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni sponsorom za przeznaczenie tak dużych środków na prowadzenie profesjonalnego gabinetu sensorycznego. To miejsce, które ma służyć relaksowi, edukacji i wsparciu w rozwoju zmysłów, gdzie wszyscy, niezależnie od wieku czy umiejętności, mogą czerpać radość z nauki i wspólnego spędzania czasu. Pragnę także podziękować paniom pedagogom Monice Strzałkowskiej i Małgorzacie Korejwo za zaangażowanie w tworzenie projektu - mówi pani dyrektor szkoły w Redzikowie Aneta Pietrowska-Śniegula.

To dzięki wsparciu gminy, która przekazała szkole 10 tys. zł, możliwe jest kształcenie i terapia uczniów z niepełnosprawnościami. Oprócz gminnych pieniędzy, szkoła pozyskała 20 tys. zł z programu "wzMOCnij swoje otoczenie" realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

- Gabinet integracji sensorycznej ma służyć dzieciom, które mają problemy z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych i wrażeń zmysłowych. Dzieci uczą się poprzez kontrolowaną zabawę, jak prawidłowo selekcjonować i organizować wrażenia docierające do nich za pomocą zmysłów. A to w efekcie poprawia ich zdrowie i funkcjonowanie osobiste oraz społeczne. Gabinet jest wyposażony kompleksowo, co ułatwia nauczycielom profesjonalną terapię. Uczniowie mogą korzystać między innymi z kabiny sensorycznej, ścieżek, maglownicy, trampoliny i różnego rodzaju pomocy usprawniających motorykę małą (dłonie), percepcję wzrokową i słuchową oraz układ proprioceptywny - mówią Katarzyna Miezianko i Anna Malek, terapeutki pedagogiki specjalnej.