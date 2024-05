Szpital w Miastku ma nowego prezesa. Kiedyś już w nim pracował

Przypomnijmy, że kilka dni temu poprzednia prezes miasteckiego szpitala Joanna Kosmala złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości placówki. Placówka jest zadłużona na ok. 12 mln zł. Do tego dochodzą problemy kadrowe. Na początku marca wypowiedzenia złożyli lekarze z oddziału wewnętrznego, w wyniku czego oddział został zamknięty. Ta sytuacja trwa nadal.

Z kolei na początku maja pojawiły się protokół z kontroli, jaką w szpitalu przeprowadziła Rada Nadzorcza. Kontrola obejmowała okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2023 roku. Okazuje się, że w tym czasie spółka nie przeszła żadnej oceny, ani właściciela, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. W ciągu 5 lat jedyną kontrolę wewnętrzną przeprowadziła jedynie Joanna Kosmala obejmowała okres od października 2023 do marca 2024 r.

Na liście uchybień można znaleźć m.in.: kompletny brak zarządzania spółką, brak nadzoru i rażące błędy w zamówieniach publicznych, wypłacanie środków z kasy bez zgody osób upoważnionych, nieprzekazywanie nakazów zapłaty do kancelarii prawnej w celu złożenia sprzeciwu, nakazy były wyrzucane przez osoby pełniące funkcję głównego księgowego do szuflady przez co następowały zajęcia komornicze, brak ewidencji księgowej, brak regulaminów pracy i wynagrodzenia, brak legalnego oprogramowania RTG.