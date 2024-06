Szukali topielca, znaleźli żywego pijanego. Turysta z Mazowsza zabalował w Ustce

Do akcji poszukiwawczej wyruszył też od strony lądu pojazd Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a od strony morza – łódź. Mimo przetrząśnięcia i plaży, i akwenu, nikogo nie odnaleziono.

Ta sytuacja naprawdę wyglądała źle. Na plaży zachodniej w Ustce znaleziono dużą walizkę na kółkach i rzeczy do plażowania. Ich właściciela nigdzie nie było widać. Można się było domyślać, że ktoś nieszczęśliwie nie powrócił z morskiej kąpieli albo – nie chciał już wrócić.

Tymczasem mężczyzna, który postawił na nogi wszystkie służby, został odnaleziony na terenie Ustki przez patrol straży miejskiej. Cały i zdrowy, ale nie całkiem trzeźwy.

- Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie mieszkańca województwa mazowieckiego jest blisko 2,5 promila alkoholu – mówi Jakub Bagiński. - Z uwagi na fakt, że zagrażał on własnemu bezpieczeństwu, decyzją policjantów został umieszczony w izbie wytrzeźwień.

Zaczął się sezon. To świetny czas na wypoczynek nad morzem. Jednak okazuje się – jak bywało wielokrotnie w poprzednich latach – to także angażowanie służb do zdarzeń, które nie zagrażają ani zdrowiu, ani życiu turystów. Za zostawienie bagażu na plaży i upicie się w mieście nie grozi żadna kara, ale w tym czasie ktoś naprawdę mógł potrzebować pomocy ratowników.