W Dniu Ojca dzieci czekały na niego z kolacją… Trwa zbiórka na pomoc rodzinie motocyklisty, który zginął w wypadku w Słupsku

Zbieramy środki na wsparcie rodziny, która w Dniu Ojca czekała na Rafała z kolacją; która wciąż nie może uwierzyć, że to ich nowa rzeczywistość. Głowa rodziny, tata, wsparcie - nagle odchodzi…" - to informacja od rodziny, opublikowana przez Szkołę Policji w Słupsku, w której Rafał Fortuński był wykładowcą.

"My, rodzina Rafała, chcemy sprawiedliwości. Nic nie przywróci dzieciom ojca, żonie - męża, czy rodzeństwu brata. Chcemy mieć równe szanse w walce o prawdę, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. Zbieramy środki na najlepszych prawników, którzy pomogą nam udowodnić, że sprawcy tak tragicznych wypadków nie mają prawa chodzić po ulicach bezkarnie. Nie mają prawa grozić przechodniom, nawoływać do hejtu i agresji, nie mają prawa zabijać. Jak się okazuje - może to wcale nie być takie oczywiste.

To dla nas wielka tragedia. Dla mnie i Rafała miał to być nasz wspólny sezon - planowaliśmy go spędzić na przejażdżkach, zlotach. Zdążyliśmy jeden raz pojechać razem na zlot do Tolkmicka, gdzie pierwszy i ostatni raz jechaliśmy koło siebie w paradzie na swoich maszynach. Jest to nasza pasja. Mieliśmy w ten weekend pojechać razem do Ustki.

W tragicznym dniu wypadku matka straciła syna, ja brata, żona straciła męża, a dzieci tatę w dzień ojca. Straszne jest to kto to zrobił, jak się zachowywał potem. To tylko pogarsza całość tej tragedii.