Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA)

Handel przed świętami. Jak masz bony, idź do "Baltony"

Reporter odnotował duży wybór choinek sztucznych oraz ozdób choinkowych i zabawek w sklepach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Zaprosił też mieszkańców gminy do stoiska patronackiego poznańskiej "Goplany" do miasteckich Delikatesów - sklepu PSS "Społem". Przyciągnął go tam bogaty asortyment słodyczy - czekolad i wyrobów czekoladopodobnych. Włodzimierz Koński - samodzielny referent ds. handlu zapewnił czytelników, że wystarczy mięsa i wędlin na kartki - od kiełbasy myśliwskiej, poprzez kiełbasę szynkową, krakowską do szynek, baleronów i polędwicy. - Z naszego rekonesansu wynika, że handlowcy z Miastka przygotowali się starannie do przedświątecznych zakupów - podkreśliliśmy.