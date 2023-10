Tak pojadą autobusy miejskie w okresie Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w rozkładach już w tę sobotę

30 października (poniedziałek):

- ograniczona zostaje obsługa pętli 3 Maja-działki do 3 par kursów linii 6, pozostałe kursy na linii 6 będą wykonywane do/z Nowego Cmentarza.

31 października (wtorek):

- w godz. 08:30 do 17:00 funkcjonuje linia 62 co 30 minut obsługiwana taborem SN (standardowym, niskopodłogowym).

1 listopada (środa):

- obowiązuje rozkład niedzielny oraz funkcjonują linie specjalne: linia 61 co 10 minut, linia 62 co 10 minut, linia 63 co 10 minut, linia 64 co 20 minut, linia 65 co 20 minut, linia 68 co 40 minut oraz dodatkowo wg. specjalnych rozkładów jazdy linia 9 – co 20 minut, linia 18 – co 10-15 minut,

- wybrane kursy linii 9 będą wykonywane na trasie skróconej Hubalczyków – Węzeł Transportowy – Hubalczyków,

- przejazdy dla pasażerów na wszystkich liniach tego dnia – bezpłatne.