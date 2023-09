Tereny inwestycyjne w gminie Słupsk zostaną uzbrojone. Podpisano umowę z wykonawcą prac. To inwestycja warta kilkadziesiąt milionów złotych

Teren, który gmina uzbroi jest własnością skarbu państwa, zarządzaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wchodzi w skład Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Samorząd liczy, że po realizacji inwestycji uda się przyciągnąć do Wieszyna przedsiębiorców z całej Polski, co przełoży się na zwiększenie liczby miejsc pracy, ale przede wszystkim znacząco zwiększy wpływy do budżetu gminy. Samorząd szacuje, że na 90 hektarach znajdzie się miejsce dla nawet czterdziestu firm zatrudniających specjalistów z regionu.

Zadania polegającego przede wszystkim na budowie siedmiokilometrowej siatki dróg i stacji uzdatniania wody podejmie się kobylnicki Krężel.