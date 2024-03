To najważniejsze osoby we wsi. Dzień Sołtysa w Parchowie Sylwia Lis

W sali narad Urzędu Gminy w Parchowie odbyło się spotkanie włodarzy gminy Parchowo z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa. Polskapress Zobacz galerię (9 zdjęć)

Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. Często to do niej mieszkańcy kierują swoje kroki w poszukiwaniu pomocy. Dbają o realizację inwestycji i wspierają ludzi.