To prawdziwy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze

Prawdziwy i unikatowy skarb. Warty jest krocie

- Srebrny denar Bolesława Chrobrego to jeden z naszych najcenniejszych eksponatów. Prawdziwy unikat. W Polsce zachowały się tylko dwie takie monety. Druga jest w Kaliszu, ale gorzej zachowana, z wyraźną rysą. Nasza moneta otwierała niedawną wielką wystawę w Poznaniu, nawiązującą m.in. do początków państwowości polskiej - mówi Katarzyna Pągowska z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Jedyny taki skarb. Najstarsza polska moneta

Bolesław Chrobry (992–1025) wybił aż 17 różnych typów srebrnych denarów, w tym m.in. Princes Polonie. Ten wizerunek widnieje na banknocie 20-złotowym. To są jednak późniejsze monety i nieco liczniejsze, niż denar ze słupskiego muzeum. Tu dodajmy, że kolekcjonerzy za niektóre denary Bolesława Chrobrego płacą na aukcjach nawet 100 tysięcy złotych.

Najstarsza polska moneta to część skarbu z Garska

Unikatowy denar, datowany na lata 992-997 trafił do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1994 roku. Przekazał go wtedy konserwator zabytków. Moneta to część skarbu z Garska (gm. Rzeczenica, powiat człuchowski) odkopana na polu w 1983 roku. Drugi egzemplarz słynnej monety znaleziono w 1991 roku w Kaliszu podczas remontowych w jednym z domów. Moneta znajduje się w kaliskim muzeum. Słupska moneta, jest nieco grubsza i cięższa, niż kaliska.