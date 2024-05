Przegląd prasy 9.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.24]”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.24] Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska Na pierwszej sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska w nowej kadencji radni złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium rady. 📢 Ustka opędza się od dzików. Zwierzęta ruszyły na miasto Ustka postanowiła walczyć z dzikami zawczasu. Zwierzęta nie wprowadziły się jeszcze do kurortu na dobre, ale w ostatnim czasie pojawia się ich coraz więcej na ulicach zachodniej części miasta. Nadleśnictwo twierdzi, że te wizyty nie mają nic wspólnego z wycinką drzew w pobliskim lesie.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź! 📢 Oto najbardziej popularne prezenty na pierwszą komunię świętą 2024. Te upominki sprawią radość u dziecka! Oto najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą w 2024 roku. Zastanawiasz się co kupić? Ten artykuł może Ci pomóc! Okres komunijny, to bez wątpienia szczególny moment w życiu wielu dzieci. Po za oficjalną uroczystością jest także rodzinne świętowanie, a w związku z tym wręczanie prezentów. Wybór jest bardzo duży, ale podjęcie decyzji może przyprawić o naprawdę duży ból głowy. Jakie prezenty będą najbardziej odpowiednie dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej? Sprawdź modne, najciekawsze i najbardziej popularne w 2024 roku propozycje!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Pierwsza sesja nowej rady z nowym wójtem gminy Ustka Od wtorku wójtem gminy Ustka jest Rafał Konon. Nie ma jednak większości w radzie. Przewodniczą jej radni z KWW Anny Sobczuk-Jodłowskiej i z niezależnego komitetu. To także nie koniec walki o układ sił, bo sąd nie rozstrzygnął jeszcze protestu wyborczego, dotyczącego ważności wyborów do rady gminy w dwóch okręgach. 📢 Radni Gminy Damnica nowej kadencji rozpoczęli działalność W Damnicy odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Damnica IX kadencji. Oprócz ślubowania radnych oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady ślubowanie złożył również nowy wójt gminy.

📢 To są domy milionerów na Pomorzu. Zobacz luksusowe rezydencje i posiadłości. Ceny - maj 2024 Ekskluzywny dom na Pomorzu to marzenie wielu osób. I choć ofert na pomorskim rynku nieruchomości jest sporo, to jednak niewiele osób może pozwolić sobie na kupno luksusowych rezydencji. Główny powód to finanse, bo aby kupić sobie luksusowy dom nad morzem, musisz mieć minimum 5 milionów złotych. Oto najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Nowa Rada Gminy Kobylnica rozpoczęła działalność Wczoraj, 7 kwietnia, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Kobylnica, oficjalnie inaugurująca kadencję 2024-2029. 📢 W Słupsku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczczono Narodowy Dzień Zwycięstwa W miejskich uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, które odbyły się przy pomniku Żołnierza Polskiego na pl. Zwycięstwa, wzięła udział prezydent miasta Słupsk, wójt gminy Redzikowo, miejscy radni oraz przedstawiciele klubów politycznych i stowarzyszeń.

📢 Utrudnienia na słupskiej obwodnicy. Zderzenie dwóch pojazdów Policjanci słupskiej drogówki pracują na miejscu zdarzenia drogowego, do której doszło w południe na obwodnicy Słupska - na wysokości węzła Łosino. Podczas zmiany pasa ruchu zderzyły się dwa pojazdy osobowe. 📢 Rada Gminy Potęgowo. Pierwsza sesja w tej kadencji We wtorek, 7 maja, w Potęgowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Potęgowo IX kadencji. Podczas obrad wybrano prezydium rady, zaś radni złożyli ślubowanie. 📢 Matura z matematyki budzi najwięcej obaw. Jednak nastroje wśród słupszczan były dobre O godzinie 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Egzamin na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę. Na rozwiązanie zadań maturzyści mają trzy godziny. Matematyka to przedmiot, z którym polscy uczniowie mają najwięcej problemów, stąd też przed egzamin, większy stres.

📢 Kolizja forda z autobusem na rondzie w Słupsku [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Św. Piotra i Obrońców Wybrzeża. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili, że 40-letnia kierująca fordem, jadąc ul. Św. Piotra w kierunku ul. Kaszubskiej, wjeżdżając na rondo, nie ustąpiła pierwszeństwa będącemu już na rondzie kierowcy autobusu, który skręcał w ul. Obrońców Wybrzeża. 📢 Od 1 lipca czekają nas rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe?

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Kępicach Podczas pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w Kępicach nowej kadencji radni złożyli ślubowania oraz dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. 📢 Zderzenie ciężarówki z audi. Droga z Krzemienicy do Swołowa jest zablokowana W środę, 8 maja, na skrzyżowaniu w rejonie Krzemienicy i Swołowa, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym audi. Na miejsce od razu pojechali policjanci słupskiej drogówki oraz straż pożarna. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 08.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 08.05.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Te fryzury cudownie odmładzają. Jesteś kobietą po czterdziestce? Oto fryzury, które odejmą ci kilkanaście lat (zdjęcia) 08.05.2024 Te fryzury odejmą lat. Jesteś kobietą po czterdziestce i chciałabyś odmłodzić swój wizerunek i wygląd? Oto fryzury, które polecają najlepsi fryzjerzy w 2024 roku. Które fryzury odmładzają najbardziej? Styliści i fryzjerzy mówią jasno i zdecydowanie - lat odejmie ci fryzura ułożona z krótkich włosów. Te fryzury sprawią, że poczujesz się i będziesz wyglądać co najmniej dziesięć lat młodsza.

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 08.05.2024 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami. 📢 Tym osobom zostanie odebrane 800+. UWAGA, sprawdź czy stracisz dodatek na dziecko. Nadchodzą ważne terminy 08.05.2024 Dla beneficjentów programu Rodzina 800plus nadchodzi bardzo ważny termin. Już niebawem upływa termin składania wniosków o przedłużenie wypłat comiesięcznej kwoty 800 zł na każde dziecko w rodzinie. Ustawa o programie Rodzina 800 plus mówi wprost - jeśli nie dopełnimy formalności możemy stracić prawo do otrzymywania co miesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko. Co zrobić aby nie stracić świadczenia? Kto dostanie a komu może zostać odebrane 800 plus?

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je mądrość i bystrość umysłu (zdjęcia) 08.05.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Najlepsze MEMY na majówkę 2024. Deszcze nie deszcz, zimno czy ciepło. Polacy śmieją się na potęgę i grillują (NOWE MEMY) 08.05.2024 Majówka to najbardziej oczekiwany długi weekend w roku. Kochają go wszyscy. Przy odrobinie szczęścia i dobrze rozplanowanym urlopie można złapać nawet tydzień wolnego od pracy. Co jeśli ta szuka nam się uda? Oczywiście grill. I nie ważna jest pogoda. Leje deszcz? Grillujemy na tarasie, jest zimno? Grilla zrobimy na balkonie. Zobaczcie najlepsze memy o majówce 2024 w całym Internecie.

📢 UWAGA Salmonella. Tych produktów nie kupuj !!! GIS nakazał je wycofać ze sklepowych półek z Biedronki, Lidla, Auchan czy Żabek 08.05.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w mięsie i zanieczyszczeniami w produktach. Natychmiast nakazał je usunąć ze sklepów takich jak Lidl, Netto, Biedronka, Kaufland, Żabka czy Auchan. Robisz tam zakupy? Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sprawdź numery serii i daty ważności. Sprawdź najnowsze nowe ostrzeżenie sanepidu - te produkty nakazał wycofać ze sprzedaży. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 08.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 08.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.05.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 08.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Prywatne zdjęcia domu Haliny z Sanatorium Miłości. Dom Haliny z Pabianic królowej Sanatorium Miłości! Jak mieszka Halina Jaksa? 8.05.2024 Dom Haliny z Sanatorium Miłości 3! Halina Jaksa, bohaterka a z programu Sanatorium Miłości 3, zaprosiła nas do swojego domu w Pabianicach i pokazała jak mieszka! Jaka jest Halina z Pabianic, królowa turnusu Sanatorium Miłości 3? Zobacz wnętrza przytulnego domu Haliny, Królowej Turnusu w trzeciej edycji Sanatorium Miłości. 📢 Pierwsza Sesja Rady Powiatu Słupskiego. Wybrano władze samorządu Wczoraj w Słupsku obradowała Rada Powiatu Słupskiego VII kadencji. Wybrano przewodniczących rady oraz władze Powiatu Słupskiego.

📢 Poznajcie 23 nowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku [ZDJĘCIA] We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Słupska. Ślubowanie złożyło 23 radnych - są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów: lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy. Są wśród nich lekarze, prawnicy, sportowcy, przedsiębiorcy, pracownicy placówek oświatowych. Dla niektórych jest to pierwsza kadencja, dla innych kolejna. Między najmłodszym a najstarszym radnym są 62 lata różnicy! Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różni ich wszystko. Ale pewne jest jedno - wszyscy chcą pracować na rzecz swojego miasta - na rzecz Słupska.

📢 Dwa miesiące w areszcie za prowadzenie auta bez prawa jazdy. Słupska policja w akcji Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące Mariusza Ch. z powiatu braniewskiego, podejrzanego o dwukrotne złamanie zakazu sądowego i znieważenie policjanta. Kierowca był trzeźwy, ale prowadził auto mimo sądowego zakazu. Policjanci zatrzymali go w Ustce i w gminie Redzikowo. 📢 Marcin Czersky Czerwiński zaśpiewa w Słupsku. Koncert w Crystal Club Już w najbliższą sobotę (11 maja) w Clubie Crystal zaśpiewa popularny Marcin Czerwiński. Będziecie mieli okazję usłyszeć m.in. hitowy utwór Brokat. 📢 W Ustce rządzi Koalicja Obywatelska. Stanowiska w radzie rozdane We wtorek 7 maja po raz pierwszy zebrała się nowa rada miasta w kadencji 2024-2029. Radni i burmistrz Jacek Maniszewski złożyli ślubowanie. Przewodniczącym rady został Krzysztof Korniluk, wiceprzewodniczącymi – Marta Czternastek i Maria Czaplińska.

📢 Jerzy Wójtowicz zaprzysiężony. Jest nowy burmistrz Miastka. Przed nim stoją duże wyzwania Jerzy Wójtowicz zaprzysiężony. Jest nowym burmistrzem Miastka. Przed nim stoją duże wyzwania. Najważniejsza sprawa to szpital.

📢 Bunt oraz relacje z człowiekiem. Maturzyści zadowoleni z tematów z języka polskiego Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka - to tematy wypracowań matury z języka polskiego, która zakończyła się dziś o godzinie 13. Wypracowanie to najważniejszy element matury z języka polskiego. 📢 Wchodząc do pokoju zastali nieprzytomną kobietę. Dzięki natychmiastowej pomocy uratowali jej życie Dzielnicowi w samą porę pojawili się w mieszkaniu, w którym leżała nieprzytomna, bez wyczuwalnego oddechu kobieta. Liczyła się każda sekunda, więc funkcjonariusze przystąpili do natychmiastowego działania wykonując resuscytację. Po chwili kobieta odzyskała funkcje życiowe i trafiła pod opiekę specjalistów. – Jestem im ogromnie wdzięczny. To dzięki nim moja córka żyje – mówi wzruszony Roman Bułka, który odwiedził bytowską komendę, aby osobiście podziękować policjantom.

📢 Połamania piór! Rozpoczął się maturalny maraton. Dziś egzamin z języka polskiego Maturzyści zaczęli dziś maraton egzaminów. O godzinie 9 rozpoczęli maturę z języka polskiego. Aby uporać się z językiem ojczystym, mają cztery godziny. To dopiero początek. Jutro matematyka, w czwartek język angielski. A potem egzaminy na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne. 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich!

📢 Wstrząsające wyniki kontroli szpitala w Miastku. Prezes złożyła rezygnację Rada Nadzorcza zakończyła kontrolę w szpitalu w Miastku. Jej wyniki są szokujące. Prezes szpitala i... sama Rada Nadzorcza złożyli wypowiedzenia. Los placówki wisi na włosku. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. To na zdjęciach podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Trwa odbudowa klifu w Lubiatowie. To miejsce jest przepiękne. Tak wygląda plaża z drona Ciężki sprzęt pracuje na plaży w miejscowości Lubiatowo. To miejsce przywracane jest do stanu sprzed katastrofalnych w skutkach jesienno-zimowych sztormów, które zdewastowały wydmy i zalały fragment piaszczystego brzegu.

📢 Pierwsze godziny z zamkniętym wiaduktem w Słupsku. Policjanci nadzorowali newralgiczne skrzyżowania Od dzisiejszego poranka (6 maja) zamknięty jest przejazd i przejście pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w Słupsku. Kierowcy w większości stosowali się do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach w rejonie wiaduktu. Ruch pojazdów nadzorowali policjanci. 📢 Przejazd pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej zamknięty. Początek wielkich utrudnień dla słupskich kierowców 6 maja, w poniedziałek, zamknięto przejazd i przejście pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w Słupsku. Przed kierowcami i pasażerami komunikacji miejskiej wiele miesięcy komunikacyjnych utrudnień.

📢 Misja MAEA i wycinka lasu. Kolejne etapy w budowie elektrowni jądrowej Polska czyni postępy w przygotowaniach do budowy elektrowni jądrowej – ocenia Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która zakończyła niedawno 11-dniową misję w Polsce. Obecnie, w miejscu przyszłej budowy, wycięto ok. 40 ha lasu - rozpoczynają się badania geologiczne terenu, na którym staną instalacje elektrowni. 📢 SALWA wystrzeliła po raz ósmy! Tłumy na bulwarach. Część atrakcji odwołano przez pogodę [ZDJĘCIA, WIDEO] Choć pogoda była bardzo kapryśna, to nie odstraszyła mieszkańców do licznego przybycia na ósmą edycję Festiwalu SALWA w Słupsku. Atrakcji nie brakowało. Niestety część z nich zostało odwołanych przez ulewę. 📢 Leśne zwierzęta coraz śmielej odwiedzają Ustkę Lisy, kuny, daniele, dziki, czy wędrowne łosie zawsze pojawiały się w otoczonej lasami Ustce. Teraz jednak coraz częściej leśne zwierzęta wypuszczają się na miejskie łowy. I to w biały dzień.

📢 Wielkie święto wszystkich sportowców. XXXIII Bieg Orłów w Czarnej Dąbrówce Tej imprezy nie trzeba nikomu reklamować. Znana jest na całym Pomorzu. Mowa o XXXIII Biegu Orłów w Czarnej Dąbrówce. Na starcie stanęło kilkuset zawodników.

📢 Wieża w Orzechowie otwarta dla turystów. Zobacz okolicę z wysokości 40 metrów Nadleśnictwo Ustka zaprasza do podziwiania widoków z wysokości wieży przeciwpożarowej w Orzechowie pod Ustką. Wejście na taras jest bezpłatne. 📢 Rozpoczął się remont kamienic w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Słupsku Kilka słupskich kamienic odzyska swój blask. Na rewitalizację tych budynków ich zarządcy otrzymali wsparcie z urzędu miasta. Dotacje były uzależnione od złożenia stosownych wniosków. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Ciekawe starcia w wyborach do PE na Pomorzu. Kto jest na listach? Do ciekawych politycznych starć dojdzie w okręgu gdańskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na liście Koalicji Obywatelskiej o mandaty walczą m.in. Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz i Jacek Bendykowski. Na liście PiS bój o miejsce w PE stoczą zaś m.in. Anna Fotyga, Jarosław Sellin i Piotr Müller.

📢 Urbex Pomorze: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół. Tak wygląda "Polski Hogwart". To opuszczone budynki na Pomorzu. Straszne, piękne Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? Jak się okazuje, tego typu budowli na północy Polski jest sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 15-letnia Zuzanna Rydwelska z Bytowa została Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Oto najpiękniejsze nastolatki z Pomorza Konkurs Polska Miss to coroczne wydarzenie, które skupia uwagę na poszukiwaniu najpiękniejszej Polki. Zanim dziewczyny przystąpią do rywalizacji o ten prestiżowy tytuł, muszą najpierw stanąć w regionalnych konkursach piękności. Spośród 34 finalistek walczących o tytuł Polskiej Miss Województwa Pomorskiego oraz 12 nastoletnich kandydatek, jury wyłoniło najpiękniejsze!

📢 Czechy, jakich nie znacie. Oto 7 miejsc, które mogą równać się z Pragą. Nasi sąsiedzi powinni być dumni z tych widoków Kiedy mowa o Czechach, większości z nas na myśl przychodzi od razu Praga. Warto wiedzieć, że stolica tego państwa – chociaż piękna – nie jest jedyną lokalizacją, którą warto tam zobaczyć. Odkryjcie Czechy, jakich jeszcze nie znacie: oto 7 wyjątkowych miejsc, które mogą równać się z Pragą. Takimi widokami mogą pochwalić się nasi sąsiedzi zza południowej granicy – jest czego zazdrościć? 📢 Rajd pijanego kierowcy ulicami Ustki. Kilkanaście aut uszkodzonych Kara do trzech lat więzienia grozi 66-letniemu Adamowi M. z Ustki, który w czwartek 2 maja przed południem po pijanemu uszkodził kilkanaście aut na różnych ulicach Ustki. Zatrzymali go świadkowie jednego z tych zdarzeń. Policjanci z drogówki szukają w mieście uszkodzonych pojazdów.

📢 Alimenciarze ze Słupska i regionu poszukiwani przez policję. Nie chcą płacić na swoje dzieci i ukrywają się przed ich matkami (zdjęcia) Pomorska policja publikuje zdjęcia osób, które notorycznie uchylają się od obowiązku opłacania alimentów na swoje dzieci. Osoby te podlegają karze. Widziałeś kogoś z nich lub znasz ich miejsce pobytu? Daj znać policji dzwoniąc na numer 112 lub 997. Zobacz listę osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci.

📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco! 📢 W Słupsku trwają wiosenne targi ogrodnicze. Oferta nie tylko dla działkowców [zdjęcia] Na parkingu przez Parkiem Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku trwają Targi Ogrodnicze „Wiosna 2024”. Można kupić nie tylko nasiona, sadzonki, czy sprzęt ogrodniczy, ale także owoce, warzywa, swojskie pieczywo i wędliny, a nawet ryby hodowlane.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Co za bal! Studniówka uczniów V LO w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.