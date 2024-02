Słupska kolekcja Witkacego powiększyła się o dwa portrety. Choć malował po alkoholu i kokainie, są dziełami sztuki

- Otóż w 1965 roku Michał Białynicki-Birula, który osiedlił się w Lęborku, szukał możliwości sprzedaży znaczącego zbioru prac Witkacego, które odziedziczył po swoim ojcu – Teodorze Białynickim-Biruli, który był lekarzem zakopiańskim i przyjacielem Witkacego. Michał Białynicki-Birula zwracał się do muzeów w Krakowie, Zakopanem, Warszawie, ale był to rok 1965, więc wówczas tamte muzea nie były zainteresowane zakupem tej kolekcji. Natomiast ówczesny dyrektor naszego muzeum - Janusz Przewoźny - zdecydował się za zakup owych 110 pierwszych prac Witkacego – mówiła Marzenna Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

- Samych portretów zgromadziliśmy 206, pozostałe prace to rysunki, pejzaże olejne, litografie. Kolekcję uzupełniają archiwalia, fotografie, okładki książek z odręcznie napisanymi dedykacjami oraz wspomniane pamiątki z jego pracowni. Powiększamy kolekcję, dokonując zakupów od osób prywatnych, jak i korzystając z pośrednictwa antykwariatów i domów aukcyjnych. Od lat cena prac Witkacego stale rośnie. W naszym budżecie nie mamy takich środków, aby dokonać zakupów więc gdyby nie wsparcie i mecenat z zewnątrz, nasza kolekcja nie byłaby tak imponująca – podkreślała dyrektor muzeum.

Dziś kolekcja wzbogaciła się o dwa obrazy namalowane ręką mistrza Witkacego.

- Są to niezwykle dla nas cenne portrety rodziny Witkacego, którą bardzo oszczędnie portretował. To portret Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej, który jest jednym z dwóch znanych portretów, jakie Witkacy wykonał swojej mamie. Jest to również portret Tadeusza Wawrzyńca Pietrzkiewicza, który był ciotecznym bratem Witkacego, synem rodzonego brata matki - Ignacego Gerarda Pietrzkiewicza. Oba obrazy trafiły do nas dzięki wsparciu samorządu województwa pomorskiego, który sfinansował zakup portretu matki oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – dzięki któremu mamy portret kuzyna.