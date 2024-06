Tragiczny weekend w powiecie bytowskim. 9 poważnych zdarzeń i śmierć motocyklisty

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek około godz. 17 w Wygodzie. Kierujący oplem mężczyzna podczas wyprzedzania, zderzył się bocznie z innym oplem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawca został ukarany mandatem. Jeszcze tego samego dnia wieczorem doszło do poważniejszego zdarzenia na trasie Ugoszcz – Studzienice. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca ciągnika wraz z przyczepą, skręcając w lewo doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo wyprzedzającym go kierowcą hyundaia. Po utracie panowania nad pojazdem, zjechał on do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca osobówki wraz z pasażerką trafili do szpitala. Po przebadaniu trzeźwości kierowcy ciągnika, okazało się, że 31-latek ma w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Stracił prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości i doprowadzenie do zdarzenia odpowie przed sądem.