Trwają prace przy budowie drogi S6 między Słupskiem a Koszalinem. Jak wyglądają postępy? (zdjęcia)

Droga S6 ma na celu poprawę infrastruktury transportowej w regionie, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwienie przepływu ruchu. Jest to strategiczne połączenie między całym Pomorzem, które umożliwi skrócenie czasu podróży oraz usprawnienie transportu towarów o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach Głosu Pomorza i portalu GP24.PL. Budowa drogi S6 jest niezwykle istotna dla gospodarki regionu, a także przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Nowy odcinek S6 ominie Sławno od południa i dalej w kierunku Koszalina i jego obwodnicy. W ramach tego zadania w ciągu trasy głównej powstaną m.in. cztery węzły drogowe - Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice, cztery mosty z funkcją przejścia dla zwierząt, 14 wiaduktów, estakada, dwa przejścia dla zwierząt oraz przepusty hydroekologiczne. Przebudowane zostaną też drogi krzyżujące się z nową trasą. Odcinek Sławno-Słupsk realizuje firma Stecol. Oddanie tego odcinka do użytkowania przewidziane jest do 2025 r.

Stecol, to chińska firma będąca częścią grupy PowerChina, szóstej co do wielkości firmy konstrukcyjno-budowlanej na świecie. Jej polski oddział dość szybko wchodzi na plac budowy S6. GDDKiA umowę ze Stecolem podpisała 17 listopada ubiegłego roku. Na wybudowanie ponad 22 km ekspresówki firma ma czas do 17 października 2025 roku.

Na tym odcinku powstaną cztery węzły drogowe: Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice, a także cztery mosty z funkcją przejścia dla zwierząt, estakada, czternaście wiaduktów i dwa przejścia dla zwierząt.