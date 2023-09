Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku

- Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowano w północnej części nowego budynku. Dostaniemy się do niej bezpośrednio z otwartego pasażu prowadzącego na perony. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje połączone ze sobą schodami i panoramiczną windą. Zajmie on znaczną część jego parteru oraz piętra. Będzie urządzony nowocześnie i zgodnie ze współczesnymi trendami – mówi Sarna.

- Będzie się on składał z dwóch brył w kształcie prostopadłościanów połączonych ze sobą łącznikiem nad pasażem prowadzącym w kierunku peronów. Wizualnie będzie on przypominać nową bramę do miasta. Dynamiki geometrycznej bryle nowego dworca nadadzą skośne podziały na elewacji. Będzie ona wykończona ceramicznymi płytami w kolorze ceglanym. Dla ciekawego efektu wizualnego użyto dwóch rodzajów płyt matowych i z połyskiem, odbijających światło. Równie ciekawie nowy dworzec będzie prezentował się nocą. Na jego elewacji rozmieszczono pionowe oprawy podkreślające jej podziały i jednocześnie kubistyczną formę bryły. Z pomocą światła podkreślono najważniejszą przestrzeń budynku, czyli pasaż w kierunku peronów. Nocna iluminacja bryły będzie współgrać z oświetleniem nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni w otoczeniu budynku – zapowiada Sarna. Równie interesująco zaprojektowano wnętrze dworca.

Na pierwszej kondygnacji znajdą się cztery lokale komercyjne, natomiast na piętrze kasy biletowe, toalety, poczekalnia wraz niewielkim kącikiem zabaw dla dzieci. Przestrzenie obsługi podróżnych będą wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz wygodne ławki dla podróżnych, przy których w poczekalni znajdą się stacje do ładowania smartfonów. Na dworcu zaprojektowano również przestrzeń pod lokale handlowe i dla Straży Ochrony Kolei.



Inwestycja w Słupsku to jednak nie tylko budowa nowego dworca, ale również kompleksowa przebudowa jego otoczenia. Przed fasadą nowego dworca powstanie plac miejski z alejkami, zielenią oraz małą architekturą. W północnej części placu zaprojektowano wiatę rowerową, którą pomieści 30 jednośladów. Natomiast w południowej parking samochodowy na przeszło 50 miejsc postojowych, na którym znajdą się również miejsca dla samochodów osób z niepełnosprawnościami oraz do ładowania samochodów elektrycznych. Pomiędzy peronami a placem i dworcem, wzdłuż nowego fragmentu drogi, znajdą się zatoczki dla autobusów miejskich, niewielka strefa kiss&ride (miejsce do wysadzania podróżnych) oraz postój taksówek. Znajdujący się w sąsiedztwie dworca budynek biurowy zostanie ocieplony oraz zmieni się jego wygląd. W dolnej części elewacja nawiąże do koloru nowego dworca, natomiast na wyższych kondygnacjach będzie wykończona matowymi i połyskującymi płytami ceramicznymi w kolorze białym. Podczas inwestycji w budynku zostanie wymieniona winda, stolarka okienna i zewnętrzne drzwi.



Nowy dworzec w Słupsku będzie również w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z dziećmi czy osób starszych.

PKP SA nie udostępniło nam oficjalnych wizualizacji, informując, że upubliczni je w późniejszym terminie. Jednak podczas spotkania komitetu rewitalizacji w ratuszu - w marcu 2023 roku - przedstawiciele PKP SA, czyli kolejowej spółki, która przebuduje słupski dworzec, pokazali wygląd nowego budynku. Zaznaczamy, że nie są to jednak oficjalne wizualizacje.