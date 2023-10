Tu zaplanujesz swoją karierę. W Bytowie otwarto Inkubator Kariery dla młodych osób (WIDEO)

Inkubator Kariery to projekt, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, w ramach programu pilotażowego „Czas dla Młodych". Celem projektu jest pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła i wkroczyć na ścieżkę kariery pełną wyzwań i niesamowitych możliwości. Punkt kompleksowego doradztwa otwarto wczoraj w budynku przy ulicy Slipyja 1 w Bytowie.

- Nasz punkt doradztwa dla młodzieży - Inkubator Kariery - to miejsce, w którym będziecie mogli odkrywać swoje pasje, doskonalić umiejętności i planować swoją nową, świetlaną przyszłość - mówi Alicja Kosińska, kierownik instrumentów rynku pracy w PUP w Bytowie. - Dzięki naszemu zespołowi doradców, będziecie mieli możliwość skonsultowania się ze specjalistami w kwestiach dotyczących edukacji, kariery zawodowej, rozwoju osobistego i wielu innych obszarów związanych z waszym dorosłym życiem. Będziemy także współpracować z lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społecznymi, aby zapewnić Wam dostęp do szerokiej gamy możliwości rozwoju. Punkt dla młodzieży mieści się przy ulicy Slipyja 1/6 w Bytowie. Ale to nie tylko zmienione ściany czy nowoczesne wyposażenie są dla nas ważne. Chcielibyśmy, by to miejsce stało się przystanią dla Waszych marzeń, miejscem, gdzie ideały stają się rzeczywistością. Pragniemy, by było to miejsce spotkań, do którego przychodzicie z uśmiechem, gdzie możecie się rozwijać i nabierać wiatru w żagle.