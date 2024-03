Co dalej z bytowskim Światowidem? Zdania są podzielone, a przyszłość mamuta raczej przesądzona

Nikt nie ratował Światowida

Profesor o pomniku

To nie jest jedyny tego typu obiekt na Pomorzu. Dlaczego takie pomniki z napisami „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” pojawiały się w czasach komunistycznych? Jaki miały mieć wydźwięk?

- Sprawa jest dość prosta. Na Pomorzu Zachodnim, pojawiły się masy nowych mieszkańców, którzy musieli się „zakorzenić” w nowym dla siebie terenie. Władze starały się ten proces stymulować, wzmacniać i jednocześnie niejako ułatwiać. Stąd podkreślanie, że to nie są tereny „zupełnie nowe”, lecz „odzyskane”, czyli niejako przywrócone nam. A najlepiej jest to podkreślać przez hasło: Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy. Byliśmy - czyli „wracamy do siebie”. Jesteśmy - czyli jesteśmy u siebie, mamy prawo tutaj być. Będziemy - czyli już nas stąd nikt nie wyrzuci. A proszę pamiętać, że pomnik powstał w czasie, gdy kwestia granicy polsko-niemieckiej cały czas nie była uregulowana. Poczucie niepewności było duże. Zresztą tu był swoisty paradoks. Bo z jednej strony władze komunistyczne podkreślały nasz „powrót” i naszą tutaj „odwieczność”, chcąc utrwalać, czy też umacniać poczucie stabilności. A z drugiej strony stale straszyły niemieckim rewizjonizmem, co z kolei podsycało poczucie niepewności... Światowid dokładnie wpisywał się w podkreślanie odwieczności naszego tutaj pobytu. Te cztery twarze odwołują się do pogańskiego, pomorskiego, słowiańskiego kontekstu. Ale jednocześnie jest tarcza, czyli to wskazuje na waleczność, obronę (trwałość), bohaterstwo. I jeszcze orzeł, co z kolei nawiązuje do polskości. Zatem symbolika jest bardzo świadomie dobrana i wymowna. Oczywiście, jest tutaj dodatkowy kontekst bytowski. Miejsce, w jakim się on znalazł nie jest przypadkowe, bo znajduje się na placu, który już był naznaczony pamięcią. Stał tutaj pomnik poległych w wojnie w latach 1870-1871. Więc to typowy przykład „przykrywania” dawnej pamięci i kreowanie nowych symboli. A jednocześnie to pomnik podkreślający polskość i naszą obecność w tym miejscu, co akurat w przypadku Bytowa jest właściwe. Bo my tutaj faktycznie byliśmy, jesteśmy i będziemy (myślę tutaj: my, Kaszubi). Jest pytanie, co z tym zrobić dzisiaj? To ciekawa sprawa. Bo z jednej strony argumenty dotyczącej „minionej epoki” wskazują na likwidację. Ale jednocześnie argumenty „patriotyczne” wskazują, że trudno usunąć, no bo jak „zniszczyć” coś, co podkreśla polskość... A jeszcze jest ten wątek kaszubski, bo to hasło B-J-B u nas nie jest sztuczne, lecz faktycznie potwierdza nasze tutaj trwanie. Wielokrotnie się zastanawiałem co w takiej sytuacji zrobić. I ostatecznie doszedłem do wniosku, że mimo wszystko pomnik w takim kształcie, stanie technicznym i w tym miejscu powinien zniknąć. Przemawia za tym także fakt, że on jest w naszej świadomości, ale trudno go uznać za żywy symbol tożsamościowy. On jest mocno ambiwalentny. Co jednak nie oznacza, że jestem za rezygnacją ze znaku pamięci. Uważam, że w sąsiedztwie placu (który ma zostać poddany rewitalizacji i bardzo na to czekam, mając nadzieję, żę przestanie być wreszcie placem parkingowym, a stanie się przestrzenią dostępną ludziom - przyjazną, atrakcyjną, wykorzystująca też znaczenie położenie) powinien powstać jakiś znak pamięci. I tak sobie wyobrażam, że powinien postać pomnik upamiętniający wszystkich mieszkańców Bytowa w całym procesie dziejowym bez względu na ich język, religię, tożsamość, status społeczny, przynależność państwową.