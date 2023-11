Uczniowie z SP 11 w Słupsku już wiedzą "Ile waży święty Mikołaj"! Piękna akcja charytatywna

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku nie ma rzeczy niemożliwych. Już kolejny raz udowadniają, że potrafią się świetnie zorganizować po to, aby pomagać innym. Tym razem włączyli się w ogólnopolską akcją pod hasłem "Ile waży święty Mikołaj" i zbierali drobne pieniądze w miejskiej przychodni.

- Po zgłoszeniu szkoły do konkursu "Ile waży św. Mikołaj" grupa zbiera bilon wśród kolegów, koleżanek, nauczycieli, wychowawców, pracowników, rodziny, przyjaciół i znajomych. Ale to nie tylko zbiórki. To także różne wydarzenia - przedstawienia, koncerty, akademie, podczas których zbiera się bilon - mówi Diana Górka, opiekun Samorządu Uczniowskiego w SP 11 w Słupsku. - Grupa wymyśla własny, ciekawy sposób na promowanie akcji i zbiórkę bilonu. Najlepszy pomysł na zbiórkę zdobędzie nagrodę specjalną. Stąd nasz pomysł na zbiórkę w miejskiej przychodni w Słupsku przy ulicy Tuwima. Pani dyrektor Violetta Karwalska bardzo chętnie się przyłączyła do akcji wraz z pracownikami.