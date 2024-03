Ukrainiec aresztowany z zarzutami pedofilii. Dwie małoletnie osoby pokrzywdzone

W piątek w Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyło się posiedzenie aresztowe z udziałem tłumacza przysięgłego przeciwko obywatelowi Ukrainy, podejrzanemu o pedofilię. Prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Słupsku nie udziela szczegółowych informacji. Potwierdza jedynie informacje dotyczące aresztu.

- Zwróciliśmy się do Sądu Rejonowego w Słupsku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd zgodził się z naszym wnioskiem co do konieczności zastosowania tego środka zapobiegawczego, ale zastosował dwumiesięczny areszt – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Jednak ze względu na charakter czynów nie ujawnia ich okoliczności, miejsca, ani czasu popełnienia.

- Przedstawiliśmy podejrzanemu zarzuty popełnienia czynów z artykułu 200 Kodeksu karnego, dotyczącego obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, dopuszczania się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzania jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. Zarzuty są dwa, ponieważ w sprawie mamy do czynienia z dwiema małoletnimi pokrzywdzonymi osobami – mówi ogólnie prokurator Lech Budnik, nie ujawniając również narodowości pokrzywdzonych osób. - Mogę dodać jedynie to, że do zdarzeń określonych w zarzutach doszło kilkukrotnie.

Podejrzanemu obywatelowi Ukrainy grozi kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.