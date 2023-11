Ukrainiec odpowie za zgwałcenie 14-latki. Akt oskarżenia w Sądzie Okręgowym w Słupsku

Niestety, okazało się, że mężczyzna, który wysiadł z samochodu, zgwałcił nastolatkę na polu kukurydzy. I odjechał samochodem. - Jednak po dwóch dniach został zatrzymany w wyniku intensywnych czynności operacyjnych policji i aresztowany przez Sąd Rejonowy w Chojnicach – mówi prokurator. - Na koniec października wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia, w którym zarzuciliśmy Oleksandrowi M. zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 15 roku życia. Podczas śledztwa mężczyzna złożył wyjaśnienia potwierdzające wersję pokrzywdzonej, ale nie przyznał się do użycia przemocy.

Do zgwałcenia 14-letniej mieszkanki gminy Brusy doszło w maju 2023 roku. - Późnym wieczorem nastolatka wracała z praktyk do domu. Wysiadła z autobusu. W tym czasie sąsiedzi zauważyli w pobliżu jeżdżący w kółko samochód – mówi prokurator Mirosław Orłowski, szef chojnickiej prokuratury rejonowej. - Gdy dziewczynka długo się nie pojawiała, rodzina i sąsiedzi zaczęli jej szukać.

To oznacza, że według oskarżonego doszło do obcowania płciowego, ale nie do zgwałcenia.

Oleksandr M. jest emigrantem zarobkowym. Pracował w sąsiedniej miejscowości. Teraz przebywa w areszcie.

- W sierpniu tymczasowe aresztowanie zostało przedłużone do 18 listopada. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy – mówi sędzia Jacek Żółć, przewodniczący wydziału karnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku. - Za zgwałcenie i obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia oskarżonemu grozi kara od 3 do 15 lat więzienia.

To jeszcze według poprzednich przepisów Kodeksu karnego. Od 1 października za zgwałcenie osoby małoletniej grozi kara nie niższa niż 5 lat więzienia, a nawet dożywocie.