Usteccy radni podnieśli stawki opłat i podatku od nieruchomości

Po przedstawieniu sprawozdania z pracy burmistrza Jacka Maniszewskiego radny Daniel Król, nawiązując do wizyty statku "Hydrocat" w usteckim porcie w związku z budową bazy serwisowej morskiej farmy wiatrowej, zapytał, na jakim etapie znajdują się sprawy dotyczące wydzierżawienia gruntu w porcie firmie RWE, która planuje budowę bazy. Przypomnijmy, że umowa przedwstępna dzierżawy terenu między została zawarta z Zarządem Portu w Ustce w grudniu 2021 roku.

Radni podjęli uchwały dotyczące wzrostu stawek podatków i opłat, które wejdą w życie od stycznia 2024 roku. Nie uchwalili wysokości opłaty uzdrowiskowej ze względu na brak opinii komisji. Tym zajmą się na następnej sesji.

W 2024 roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Na przykład od powierzchni budynków z 0,89 zł do 1 zł, a w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z 27,95 zł do 32 zł. Według ratusza wzrost tych stawek przyczyni się do zwiększenia planu w budżecie o prawie 1,2 mln zł.

Roczna stawka opłaty od posiadania psa wzrośnie z 58 zł do 68 zł. Od drugiego i każdego następnego psa z 29 zł do 34 zł. Właściciele psów posiadających czipa są z opłaty zwolnieni. Aplikacja czipa finansowana jest z budżetu miasta. Wprowadzenie takich opłat z tytułu posiadania psa ma pozwolić na częściową rekompensatę kosztów, jakie miasto ponosi w związku zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz przyczynić się do ograniczenia bezdomności wśród zwierząt na terenie Ustki. O około 15 procent wzrośnie stawka opłaty targowej – w zależności od powierzchni i sezonu handlowania.