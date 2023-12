Ustecki PSZOK znowu pełen elektrośmieci, a ustczanie nagrodzeni choinkami

Tym razem ustczanie również nie zawiedli. Pozbyli się ze swoich domostw niepotrzebnych sprzętów i urządzeń gospodarstwa domowego – tych o większych gabarytach i drobniejszych – ładowarek, kabli, lampek i baterii. Okazało się, że sporo mieszkańców do tej pory nie mogło się rozstać z monitorami i telewizorami z „tyłem”.

- Przed świętami to dobry moment, żeby przejrzeć domowe kąty – mówi pan Marek, który już po raz kolejny uczestniczy w akcji. - Wybrałem niezbyt wysoką choinkę, bo przecież chodzi o symbol. Nie musi być ogromna.

Nagrodą były właśnie choinki. W PSZOK-u można było wybierać świerki – większe, mniejsze i te w doniczkach, które nadają się do późniejszego posadzenia.

- Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Najwięcej chętnych pojawiło się już o godzinie 10. Zebraliśmy ponad cztery tony elektrośmieci i około 200 kilogramów leków. Dla nas to sukces, bo mieszkańcy przynoszą sprzęt, my dajemy choinki, a elektrośmieci nie lądują w lesie. To jest najcenniejsze przesłanie – mówi Daria Jankowska, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. - Rozdaliśmy ponad dwieście choinek. W świątecznej atmosferze przy muzyce częstowaliśmy krówkami, pierniczkami i bezalkoholowym grzańcem. Mamy nadzieję, że nasze kolejne wydarzenie, które zorganizujemy na wiosnę, również zachęci mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów i korzystania z PSZOK-u.

Poprzednią akcję zbierania niepotrzebnych urządzeń i leków ZGK w Ustce zorganizował we wrześniu. Wówczas ustczanie pozbyli się około czterech ton elektroodpadów, 400 kilogramów przeterminowanych leków, jednej tony makulatury. Do tego doszły jeszcze odpady drewniane. W środę natomiast ZGK rozstrzygnął konkurs na świąteczną ozdobę recyklingową.