Utrudnienia dla pasażerów kolei. Od 9 czerwca komunikacja zastępcza na trasie Słupsk-Lębork

Wykonawcy przystąpią wówczas do prac związanych m. in. z przebudową mostów nad Łupawą i Słupią, wiaduktów kolejowych, w tym nad ulicami Grunwaldzką i Bałtycką w Słupsku, przebudową układu torowego na szlaku Lębork – Słupsk, budową sieci trakcyjnej, przebudową nastawni, jak również zabudową urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym.

- Mamy szereg obiektów inżynieryjnych - około 50-60. Dodatkowo jest dobudowa drugiego toru. To nie jest tak, że tor jest dobudowywany obok istniejącego. To jest często szeroka zmiana linii w planie, co wymusza wykonanie zamknięć długoterminowych – wyjaśnia Wrona.