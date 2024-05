W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA]

W czwartek po Święcie Trójcy Świętej obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało jest szczególnym dniem w Kościele katolickim, gdy Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie wychodzi na ulice miast i wsi, a wierni publicznie wyznają wiarę.

W Ustce procesje Bożego Ciała wyruszyły z trzech kościołów. W procesji parafii pw. Najświętszego Zbawiciela uczestniczyły setki mieszkańców i turystów. Procesja przeszła trasą, którą przemierza od lat - ulicami Marynarki Polskiej, Czerwonych Kosynierów, Jana Kilińskiego, Józefa Piłsudskiego i Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wierni nieśli chorągwie, feretrony, różaniec, poduszki. Dzieci sypały kwiatki i dzwonkami ogłaszały, że kapłan nadchodzi z monstrancją.

Procesja zatrzymywała się przy czterech udekorowanych ołtarzach, przy których odśpiewanie zostały tematycznie związane z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. To najważniejsza symbolika ołtarzy. Kolejnym znaczeniem czterech ołtarzy jest ich odniesienie do czterech stron świata, do których dociera misja Kościoła ze Słowem Bożym. W tych kierunkach też księża wznosili monstrancje z Najświętszym Sakramentem.