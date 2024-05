Procesje Bożego Ciała w dawnej Ustce. Fotografie i zapiski kronikarskie proboszcza Wiktora Markiewicza

Ks. Markiewicz, pisząc kronikę w latach 60., nie podaje wprost przyczyn ataków na ks. Narlocha. Do dzisiaj w rodzinach ustczan przekazywana jest historia napaści na księdza. Kapłan ten miał zwyczaj wygłaszania politycznych kazań, co nie podobało się władzy. Parafianie zapamiętali, że po jednym z takich brutalnych pobić ksiądz nie miał siły nieść monstrancji na procesji w Boże Ciało.

W latach 1947-1951 proboszczem był franciszkanin ksiądz Adam Narloch. „Właśnie rok 1950 był rokiem, kiedy tutejszy proboszcz - ks. Narloch po trzech latach już ciężkiej i nadzwyczaj ofiarnej pracy patrzał na chlubne jej owoce, co oczywiście radowało jego serce kapłańskie, ale równocześnie w tymże czasie zaznał on też i smaku goryczy. Albowiem dwukrotnie został fizycznie znieważony. Cicho to zniósł, przed nikim się nie skarżył, choć dotkliwe musiały być te rękoczyny, skoro przez dwa tygodnie go nie widziano, a był w domu”.

W tamtym czasie procesja Bożego Ciała szła dłuższą trasą – ulicą Marynarki Polskiej aż do banku, gdzie stawiano ołtarz, i skręcała w ulicę Pawła Findera, obecną Kaszubską. Z czasem proboszcz na polecenie władz musiał zmienić drogę. Odtąd procesja zaczęła z ulicy Marynarki Polskiej kierować się w ulicę Czerwonych Kosynierów. I tak jest do dzisiaj.

Oto inny zapis księdza kronikarza upamiętniający Boże Ciało w pierwszym roku po objęciu przez niego parafii: „Dzieci w bieli było ok. 250. Szły chorągwie, feretrony, poduszki. Ustka dawno nie widziała takiego zejścia się ludzi. Było ze cztery tysiące. Ołtarze ustawiono przy krzyżu od strony ulicy Portowej, przy banku, przy ul. Kilińskiego i Placu Wolności oraz na Placu Obrońców Stalingradu - naprzeciw szkoły. Procesja wróciła do kościoła, gdzie po „Te Deum” i błogosławieństwie jeszcze na pokrzepienie ducha zaśpiewaliśmy „Boże, coś Polskę” - odnotował w Kronice Parafialnej w 1957 roku ksiądz Wiktor Markiewicz.

Na przełomie lat 50. i 60. wymaganą zgodę na zorganizowanie Bożego Ciała na ulicach miasta ustecki magistrat wydawał w ostatniej chwili. Do końca nie było wiadomo, czy procesja w ogóle wyruszy. Jednak wierni nigdy nie zawodzili. Jednym z nich był przyjaciel księdza proboszcza Józef Hoffmann (1902-1961) - powstaniec wielkopolski i śląski, mieszkaniec powojennej Ustki, prześladowany przez bezpiekę. W latach 1953-1961 pełnił on funkcję kierownika Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ustce (dzisiejszy Bank Spółdzielczy).

Od kilku lat w Boże Ciało stawiano ołtarz w bramie Kasy Spółdzielczej. W ubiegłym roku pomimo ostrzeżeń nieoficjalnych, kierownik Kasy nie tylko, jak po inne lata, wyraził zgodę na postawienie ołtarza, ale sam brał w tym czynny udział. „Przestępstwo” to doszło do władz wojewódzkich, a nawet do Warszawy. Były nieprzyjemności. Gdyby nie poważna jego pozycja w bankowości i wielka osobowość, byłby zdjęty z kierownictwa, albo i w ogóle stracił pracę. Ten burzliwy przebieg trwający kilka miesięcy przyspieszył zawał serca. Pojednany z Bogiem 4 lutego zasnął w Panu, by po trudach życia odpocząć. Pięciu kapłanów oraz niezliczone rzesze wiernych, a nawet niewierzących oddało ś.p. panu Hoffmannowi ostatnią przysługę, biorąc udział w jego pogrzebie. Odszedł wierny syn Kościoła, przyjaciel wszystkich i serdeczny współbrat duchowieństwa. Świetlana jego postać, mądre pouczenia, rady nie schodzą z pamięci tych, co je otrzymali. Zza grobu będzie dalej apostołował”.