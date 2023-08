W Kuleszewie pijany kierowca wjechał w ogrodzenie. Uciekł zostawiając ranną pasażerkę

- W sobotę w nocy, chwilę przed godziną 3, otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Kuleszewie – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Na miejsce od razu pojechali policjanci, którzy ustalili, że kierowca audi, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie, a następnie porzucił samochód i oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając tam 22-letnią pasażerkę.

W akcji w Kuleszewie brali udział strażacy z OSP Sierakowo, którzy działali od godz. 2.52 do 3.50.

- Samochód osobowy wypadł z trasy i uderzył w betonowy murek przy kościele. Jedna osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala – poinformowali w mediach społecznościowych. - Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatora w aucie i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej. Według świadków w pojeździe mogło być więcej uczestników, lecz zbiegli oni z miejsca wypadku. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako wypadek.