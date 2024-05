W Łebie pijany włamywacz nie zdążył ukraść samochodu, bo zasnął za kierownicą

W Łebie 34-latek włamał się do forda, zdemontował obudowę stacyjki i wyciągnął kable, żeby odpalić auto. Odjechać nie zdołał, bo zasnął za kierownicą z powodu upojenia alkoholowego. Wódki miał pod dostatkiem, ponieważ tego dnia nad ranem dwukrotnie włamał się do lokalu gastronomicznego. 34-latek został ujęty przez właściciela samochodu. Na dodatek okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Policjanci skierowani na miejsce wylegitymowali wskazanego mężczyznę.

- Okazał się nim 34-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, poszukiwany do odbycia ponad czterech miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo zniszczenia mienia – relacjonuje Marta Szałkowska. - Badanie alkotestem wykazało obecność ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mundurowi zatrzymali go i osadzili w policyjnej celi. Policjanci ustalili też, że tego samego dnia w godzinach porannych ten sam mężczyzna dwukrotnie włamał się do punktu handlowo-usługowego w Łebie, skąd wyniósł 23 butelki z wódką, powodując straty w wysokości ponad 300 złotych. Pokrzywdzony tym przestępstwem właściciel lokalu nie zgłaszał tego wcześniej, bo po pierwszym włamaniu dotarł do złodzieja i odebrał mu część skradzionego alkoholu. Nie przypuszczał, że ten po kilku godzinach zrobi to ponownie.