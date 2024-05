W obronie bezbronnych. XIV Marsz dla Życia i Rodziny w Słupsku

- Marsz to najlepszy sposób do wyrażenia naszego sprzeciwu wobec nasilających się ataków na polską rodzinę. „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny” - to tegoroczne hasło marszu. Chcemy położyć nacisk na jedność – mówi Joanna Kaczmarczyk z katolickiego Ruchu Światło i Życie, koordynatorka Marszu dla Życia i Rodziny w Słupsku, przypominając też ubiegłoroczne hasło „Dzieci przyszłością Polski". - Jednoczymy się w obronie życia i wartości. Zwracamy uwagę na rolę rodziny. Jeśli ona będzie zdrowa, to również Ojczyzna będzie zdrowa. Jesteśmy razem. Pokazujemy, że jesteśmy siłą, broniąc bezbronnych.