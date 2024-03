W Słupsku będzie rondo Mazurka Dąbrowskiego. Nazwa spodobała się mieszkańcom

„Nazwa łączy polską historię z muzyką do jakiej nawiązują ulice na osiedlu Zachód” – czytamy w raporcie z konsultacji społecznych.

„Jest to nasz narodowy hymn i byłbym dumny gdyby te rondo tak się nazywało”.

Z wnioskiem o nadanie nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Legionów Polskich i Ryszarda Riedla wystąpiła Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku. Wnioskodawcy uzasadniając swój wniosek stwierdzili, że nadanie takiej nazwy (rondu) jest „potwierdzeniem naszej tożsamości i podziękowaniem dla wszystkich osób dążących do odzyskania niepodległości naszego kraju”.

Niektórzy mieszkańcy proponowali inne nazwy i sprzeciwili się tej zaproponowanej.

„Niestety nie brzmi to dobrze. W pierwszej chwili pomyślałam o byłym prezydencie Słupska. Poza tym: rondo im. Mazurka Dąbrowskiego, przecież to brzmi fatalnie, rondo im. Hymnu Państwowego tak samo. Należałoby poszukać innej nazwy. Nadawanie takiej nazwy niesie za sobą konsekwencje, a mianowicie jeśli chodzi o dewastacje i akty wandalizmu. Będzie zaraz larum, bo taka nazwa, a tu takie rzeczy. Poza tym jeśli miałoby być takie rondo, to i nasadzenia powinny odzwierciedlać powagę nazwy, a tam wieś śpiewa i tańczy” – napisała jedna z mieszkanek Słupska.

„Nie kojarzy się (nie współgra) z pobliskimi ulicami, do tego nijak ma się ta nazwa do Słupska i w ogóle mogłoby być ciekawsze” – brzmi uwaga kolejnego z mieszkańców.

O przyjęciu zaproponowanej nazwy zadecyduje w najbliższą środę Rada Miejska w Słupsku. Jedno z nowszych rond w Słupsku dotychczas nie miało patrona.