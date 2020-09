W sobotę zaczyna się 54. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku

Ze względów bezpieczeństwa sale filharmonii i Białego Spichlerza, gdzie odbędą się recitale Estrady Młodych, wypełnione będą tylko w połowie. Po każdym koncercie będą dezynfekowane. Publiczność będzie proszona o podawanie przy kupnie biletów danych do kontaktu. To na wypadek, gdyby na widowni znalazła się osoba zakażona koronawirusem. Żeby się to nie zdarzyło, przed koncertem każdy meloman będzie miał mierzoną temperaturę. Obowiązkowe są maseczki albo przyłbice oraz dezynfekcja rąk.

Bilety kupimy i zarezerwujemy w kasie słupskiej filharmonii przy ul. Jana Pawła II, tel. 59 842 38 39 lub 59 842 49 60. Ceny:

- inauguracja i zakończenie - 30 zł.

- koncert Leszka Możdżera - 100 zł.

- koncerty uczestników Estrady Młodych - 10 zł.

- pozostałe koncerty - 20 zł.