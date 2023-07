W Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy

"Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi" – przekazał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym toru wodnego o głębokości 17 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało we wtorek z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie umowę na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu".

Realizacja projektu pozwoli m.in. na bezpieczny transport wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu dla większej liczby statków o większych parametrach oraz zwiększy przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, co zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kolejki statków na istniejącym torze podejściowym.

Koszt inwestycji to 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł to dofinasowanie ze środków unijnych. Za realizację zadania odpowiadał będzie dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Trasa nowego toru wodnego będzie w całości przebiegać w polskich obszarach morskich. Obecnie jedynym torem podejściowym do Świnoujścia jest trasa Północna, która przebiega w bliskim sąsiedztwie granicy niemieckich wód morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

"Nasz rząd przez ostatnie lata wzmacniał bezpieczeństwo Polski i rozwijał ją w sposób zrównoważony. Będziemy to robić także w przyszłości z wykorzystaniem środków budżetowych oraz polskiej części funduszy unijnych" - wskazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.