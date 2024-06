W Ustce citroen zderzył się TIR-em. O włos od tragedii na DK 21 Bogumiła Rzeczkowska

W piątek około godziny 6 rano przed rondem przy wjeździe do Ustki doszło do poważnej kolizji drogowej. Samochód osobowy po zderzeniu z TIR-rem wpadł do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.