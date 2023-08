W Ustce już rozpoczął się Jarmark Dożynkowy. A od soboty do wtorku wielkie święta – Ustki i wojska

- W sobotę 12 sierpnia ulicami miasta przejdzie fiszparada, którą poprowadzi Ustecka Orkiestra Dęta, zapraszając wszystkich do portu i na promenadę, gdzie czekać będzie Jarmark Dożynkowy, koncerty szantowe i stoiska z daniami rybnymi – zachęca do udziału w imprezie Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Szantowe utwory w wykonaniu zespołów Kubryk, Handszpaki oraz Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny z Gdyni w morskim stylu przygotują nas do drugiego dnia wydarzenia.

Trzeciego dnia świętowania, w poniedziałek 14 sierpnia na Promenadzie Nadmorskiej odbędzie się na wielkie, wspólne gotowanie zupy rybnej.

Wtorek 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego. Oficjalne obchody odbędą się tradycyjnie we wschodniej części portu.

- Uroczystości rozpoczyna przemarsz z ronda przy węźle komunikacyjnym do portu, gdzie na ORP „Maćko”, zbudowanym w Stoczni Ustka, odbędzie się msza święta polowa – zapowiada kpt. Robert Czerwiński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. - Po oficjalnej uroczystości zapraszamy na piknik z pokazami sprzętu wojskowego Garnizonu Ustka, animacjami dla dzieci, wspólnym śpiewaniem oraz do odwiedzin stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku.

Program

12 sierpnia (sobota)

Godz. 10-22 - Jarmark Dożynkowy (Promenada Nadmorska)

Godz. 15 - Fishparada ulicą Marynarki Polskiej (start w okolicy Banku Spółdzielczego)

Godz 15.30 - Oficjalne otwarcie obchodów Dożynek Rybnych - Święta Ustki, występ Usteckiej Orkiestry Dętej, przemówienie burmistrza, uroczyste wręczenie nagrody Harengus Rex, czyli Króla Śledzia na scenie w porcie

Godz. 16.30 - Animacje morskie i warsztaty dla dzieci, robienie pamiątek morskich, malowanie buziek, pokazy szczudlarzy na Promenadzie Nadmorskiej