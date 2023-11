Wielka inwestycja Lubicza, zmiana granic portu i tańsze ogrzewanie. Sesja rady w Ustce

Na czwartkowej sesji rady miasta zapadło kilka ważnych decyzji. Radni między innymi uchwalili MPZP, który ma umożliwić budowę kompleksu hotelowo-usługowego na borowinach i zaopiniowali zmianę granic portu.

Na początku sesji usteckiej rady miasta Ireneusz Zagrodzki, prezes EMPEC-u zapewnił, że ciepłownia jest przygotowana do zimy.

- Mamy zapas opału. Ceny węgla spadły. Planujemy obniżenie ceny o 20 procent. Taryfa oparta na węglu to 170-180 złotych za gigadżul. Ale z rekompensatą od państwa to 140 złotych. Jednak wszystko zależy od tego, czy rząd będzie dawał rekompensaty – mówił Ireneusz Zagrodzki, zaznaczając że nowy cennik ma obowiązywać od 1 stycznia, ale wniosek od dwóch i pół miesiąca leży w Urzędzie Regulacji Energetyki i nawet nie ma dowodu, że został przyjęty. - Odpowiedzi nie ma. EMPEC planuje też wykonanie kotłowni kontenerowej na terenie KR 1, co umożliwi przejście na gaz. Wymaga to 10-12 mln zł nakładów inwestycyjnych według aktualnych wycen. Jednak nie ma jeszcze promesy z banku odnośnie udzielenia kredytu.

Prezes wyjaśniał, że teraz EMPEC płaci 7-8 milionów złotych rocznie za emisję CO2. Realizacja inwestycji trwałaby do 2025 roku, a przejście na gaz nastąpiłoby od 2026 roku. Ale gaz jest trzykrotnie droższy od węgla. Kwestią do rozwiązania jest wyjście z opłat za emisję CO2. Wówczas mieszkańcy nie byliby skazani na wywindowane w górę ceny ciepła. Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Po borowinach” mimo wcześniejszej negatywnej opinii komisji budżetowo-gospodarczej. Przekonał ich do tego Łukasz de Lubicz Szeliski, prezes Uzdrowiska Ustka, który w czasie sesji przedstawił prezentację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Usteckie Ogrody. Będzie ono co prawda zrealizowane głównie na terenie gminy Ustka, ale także dotyczy drogi i tzw. bagien w granicach Ustki. Ogółem obszar objęty planem zajmuje powierzchnię około 5,27 ha. Od południa to zabudowa mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej (tzw. Żuławy), a od zachodu - tereny Ośrodka Sportu i Rozwoju. Od strony granic administracyjnych przylega do projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie gminy Ustka, a obecnie stanowiącego tereny otwarte po wybilansowanym złożu borowiny.

Główna część Usteckich Ogrodów – hotelu, budynków-usługowo-handlowych i mieszkaniowych ma powstać w gminie. Jednak w mieście ważna jest droga dojazdowa i obszar graniczący z Żuławami od północy. Łukasz de Lubicz Szeliski argumentował, że złoża borowiny są zniszczone, a zainwestowanie w teren stworzy miejsca pracy. Powstanie tu całe osiedle, a najwyższy budynek w kompleksie ma mieć sześć kondygnacji. Jednak inwestycja może być rozłożona nawet na 20 lat. Radni przyznali, że są pod wrażeniem i jednogłośnie uchwalili MPZP. Na sesji rozmawiano też o zmianie granic portu. Stanie się to po pięciu latach, odkąd miasto zaczęło czynić starania. Architekt miejski Witold Sikorski ocenił tę sytuację jako „zgniły kompromis”. Jednak radni zaopiniowali go pozytywnie. Opinia rady jest potrzebna do wydania rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Ustce.

Chodzi o to, że obecna granica nie odpowiada potrzebom rozwoju portu morskiego w Ustce. Burmistrz zaproponował jej aktualizację, mając na względzie zmiany w zagospodarowaniu portu po stronie wschodniej, spowodowane zamieraniem funkcji usług morskich, które ustępują obsłudze ruchu turystycznego. Konsekwencją tych zmian są konflikty pomiędzy prywatnymi właścicielami nieruchomości a działalnością portu. Korekta granic portu wyłączy z tego terenu własność prywatną, która nie realizuje funkcji portowych. To ma również przyczynić się do bardziej efektywnego gospodarowania portem. Natomiast intensywny rozwój usług portowych, w tym funkcja serwisowa dla morskich farm wiatrowych, przewidziany jest po zachodniej stronie portu. Rozporządzenie ministra wyłączy z granic portu prywatne nieruchomości przy Bulwarze Portowym, ale port zostanie rozszerzony o obszar obejmujący ulicę Portową od ronda ze względu na jej funkcję komunikacyjną do wszystkich nabrzeży wschodniej części portu. Jednak zachodnia część portu i wschodnie tereny stoczni nie zostały objęte tym rozporządzeniem.

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?