Ustka otwiera inwestorom drzwi do lasu. Przetarg na dzierżawę atrakcyjnej działki

Nieruchomość tę obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2017 roku „Promenada Nadmorska Bis”, który określa przeznaczenie działki jako „Tereny usług związanych z uzdrowiskiem” i „Tereny zieleni urządzonej”. W księdze wieczystej działkę oznaczono jako lasy. Taki zapis w MPZP oznacza, że po uzyskaniu decyzji Lasów Państwowych o wyłączeniu gruntu z działalności leśnej nie trzeba składać dodatkowych wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew. Można ciąć. Tak jak zrobili to niedawno właściciele innych działek przy ulicy Wczasowej, nie mając nawet pozwoleń na budowę.

To prawie pół hektara, bo 4 740 metrów kwadratowych, głównie sosnowego lasu nadmorskiego, w odległości około 200 metrów od Promenady Nadmorskiej, przy drodze publicznej i z wygodnym dojściem na plażę. Działka ma kształt prostokąta, posiada dostęp do wszystkich sieci. Jest położona w strefie A ochrony uzdrowiskowej.

Na stronie internetowej Ustki ukazało się ogłoszenie o przetargu, który na razie jest w przygotowaniu. Miasto swą ofertę kieruje do inwestorów zainteresowanych działką przy ulicy Wczasowej tuż przy Trakcie Solidarności. Jednak tym razem nie będzie to sprzedaż, lecz wieloletnia dzierżawa, bo aż na 29 lat.

W MPZP „Promenada Nadmorska Bis” istnieje tylko nakaz minimalizowania wycinki na działce wystawianej do przetargu. MPZP nie określa też gabarytów projektowanej zabudowy. Natomiast pozwala na wysokość maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych do wysokości ośmiu metrów. Wydzierżawienie nieruchomości ma zasilić budżet miasta.

Radni wydali tylko opinię

- Działka wzbudzała zainteresowanie inwestorów. Otrzymywaliśmy pytania o możliwość jej nabycia. Jednak z uwagi na jej położenie oraz znaczne zalesienie chcieliśmy zachować kontrolę co do kwestii sposobu jej zagospodarowania. Przetarg - za zgodą Rady Miasta Ustka - na okres 29 lat ma zostać przeprowadzony w grudniu tego roku – odpowiada na pytania „Głosu” Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed przystąpieniem do procedur przetargowych konieczne było uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji rady miasta. Taką opinię komisji budżetowo-gospodarczej uzyskaliśmy w dniu 23 marca 2023 roku.