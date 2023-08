Wielka inwestycja w gminie Słupsk. 50 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Wieszynie

W poniedziałek (21 sierpnia) otwarto oferty w przetargu na realizację tej strategicznej dla samorządu inwestycji. Zgłosiło się dwóch wykonawców – kobylnicki Krężel, który gotowy jest wykonać prace za około 54 mln złotych oraz konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, którego oferta opiewa na ponad 57,7 mln złotych. Choć propozycje potencjalnych wykonawców o kilka milionów przekraczają budżet, którym dysponuje gmina (czyli 52 mln złotych), to władze samorządu o sfinansowanie inwestycji się nie martwią.

90 hektarów na inwestycje

Teren, który gmina planuje uzbroić jest własnością skarbu państwa, zarządzaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wchodzi w skład Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Samorząd liczy, że po realizacji inwestycji uda się przyciągnąć do Wieszyna przedsiębiorców z całej Polski, co przełoży się na zwiększenie liczby miejsc pracy, ale przede wszystkim znacząco zwiększy wpływy do budżetu gminy. Samorząd szacuje, że na 90 hektarach znajdzie się miejsce dla nawet czterdziestu firm zatrudniających specjalistów z regionu.