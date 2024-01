Wielki remont starych falochronów w Ustce. Zostaną rozebrane. Nowy port instalacyjno-serwisowy wciąż w planach

„Remont Falochronu Zachodniego, Wschodniego w Porcie Ustka wraz z Nabrzeżem Pilotowym” - pod taką nazwą Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na opracowanie projektów budowlanego, technicznego, branżowych, zagospodarowania terenu i analizy nawigacyjnej. Wpłynęło siedem ofert ze znacząco różniącymi się kwotami – od prawie 210 tys. zł po prawie 1,2 mln zł. Jednak pierwsze podejście oferentów zakończyło się falstartem. Przetarg unieważniono. Jeśli nie wpłyną odwołania, wkrótce zostanie ogłoszone kolejne postępowanie.

Po co Ustce remont starych falochronów w przededniu zapowiadanej wielkiej rozbudowy portu, która miała uwzględniać także starą jego część? Okazuje się, że mimo planowanego remontu starych falochronów administracja morska nie rezygnuje z rozbudowy usteckiego portu o część zewnętrzną, sięgającą trzeciego falochronu. Przypomnijmy: nowego, dużego instalacyjno-serwisowego portu, który będzie obsługiwał głównie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Duży port

- Przebudowa portu w Ustce oraz dostęp do niego od strony morza, tak by umożliwić korzystanie z terminali serwisowych, przeznaczonych do obsługi jednostek serwisowych offshore wind, została wpisana do KPO. Z uwagi jednak na ramy czasowe KPO i konieczność rozliczenia inwestycji do sierpnia 2026 roku, nie jest możliwe zrealizowanie całego zakresu, związanego z budową portu instalacyjno-serwisowego w porcie Ustka – wyjaśnia Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni. - Mimo faktu, że budowa portu instalacyjno-serwisowego nie jest możliwa do zrealizowania w ramach czasowych KPO, Urząd Morski w Gdyni nie zaniechał prac przygotowawczych. Dotychczas opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy z częścią kosztową, uzyskano decyzję, zatwierdzającą projekt robót geologicznych i decyzję na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich. Odebrano raport o oddziaływaniu na środowisko, obejmujący modernizację falochronu wschodniego, budowę nowego falochronu zachodniego, budowę terminali portowych, wykonanie robót czerpalnych. Taka rozbudowa portu umożliwi powstanie terminalu instalacyjno-serwisowego morskich farm wiatrowych, terminalu samochodowego, strefy rybackiej oraz awanportu.

Mały port

W związku z brakiem finansowania rozbudowy portu najpierw zostanie więc wyremontowane obecne wejście do portu Ustka.

- Podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu prac w porcie Ustka, polegającą na remoncie falochronu zachodniego oraz wschodniego wraz z Nabrzeżem Pilotowym – mówi Magdalena Kierzkowska. - Jednak przetarg został unieważniony z uwagi na brak możliwości ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie nowego postępowania na projekt remontu planowane jest po upływie terminu na wniesienie odwołań. Natomiast ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest w trzecim kwartale 2024 roku.