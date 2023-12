Wielkie pieniądze dla Uniwersytetu Pomorskiego. Najwyższe wsparcie w historii uczelni

To najwyższe w historii słupskiej uczelni wsparcie pieniężne.

- Premier Mateusz Morawiecki przychylił się do wniosku rektora Uniwersytetu Pomorskiego o przekazaniu uczelni fundusze o wartości 50 milionów złotych, a minister edukacji i nauki kolejnych 10 milionów. To rekordowe 60 milionów złotych. Najwyższe środki w historii uczelni. Jestem przekonany, że pozytywnie wpłyną na jeszcze prężniejszy rozwój uczelni. Cieszę się, że premier przychylił się do mojej prośby wsparcia Uniwersytetu Pomorskiej w Słupsku – przekazał Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, poseł na Sejm RP.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycyjne uczelni i jej rozbudowę oraz pozwoli na zwiększenie jej potencjału dydaktycznego oraz naukowego. Chodzi o modernizację obiektów, termomodernizacja budynków, wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt, a także w inwestycje, których głównym celem będzie zwiększenie potencjału dydaktycznego oraz naukowego uczelni poprzez poprawę stanu technicznego budynków, remont obiektów sportowych i zakup nieruchomości na bazę dydaktyczną.