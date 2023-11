Wilki w gminie Ustka. Hodowcy boją się o swoje zwierzęta

Wilki są pod ścisłą ochroną gatunkową, jednak wzbudzają respekt, ale i obawy o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Stąd w Urzędzie Gminy Ustka zorganizowano spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

- Docierają do nas informacje, że na terenie naszej gminy pojawiają się wilki. Są w różnych miejscach widywane. Na szczęście nie mamy takich informacji, aby gdzieś zdarzyły się przypadki zaatakowania czy to ludzi, czy zwierząt. Widząc ten problem i niepokój mieszkańców, udało nam się zorganizować takie spotkanie – mówił podczas spotkania Rafał Kuleta, wicewójt gminy Ustka.

Przyszło kilkanaście osób.

- Mieszkamy w Charnowie, ale na odludziu – dwa kilometry od jednej wsi, kilometr od drugiej. Mamy stado owiec. Podjechali do nas myśliwi i ostrzegli, że w pobliżu naszej posesji był widziany wilk. Mamy filmy, na których go widać – na naszym polu, naprzeciwko naszego domu. Pisaliśmy w tej sprawie do wicewojewody, ale otrzymaliśmy informację, że mamy zainwestować w elektrycznego pastucha i tylko tyle – mówi Klaudia Cwiklińska, właścicielka hodowli. - Nasze stado liczy około 200 owiec – 120 to stado podstawowe matek, ale do tego dochodzą jagnięta. Nie możemy ich swobodnie wypasać, bo jest obawa i stres. Wiemy, że w pobliżu cały czas krąży ten jeden wilk. Nasze pola graniczą z lasem. Nie będę czekała na straty, nie mogę sobie na to pozwolić. To jest stado rozrodowe, owce są drogie – mówi pani Kludia.

Straty mogą być ogromne.

- Jesienią wypuszczaliśmy owce, ale siedziałem i pilnowałem je przez dwie godziny. Wilka nie widziałem, ale było ostrzeżenie, że jest, więc pilnowałem – mówi Zbigniew Ćwikliński.