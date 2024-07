Woda z miejskiej pływalni zyska drugie życie. Zostanie wykorzystana przez PGK

800 ton wody wypełniającej duży basen na słupskiej pływali zyska drugie życie. Wykorzysta ją Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku – do mycia ulic, ale też wiat śmietnikowych na osiedlach, kontenerów na odpady, jak i śmieciarek. Oprócz tego, wodą zostanie wypełniony basen przeciwpożarowy w Bierkowie. To już druga edycja ekologicznej akcji, którą organizuje Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Musimy myśleć o planecie. Wody jest coraz mniej i nie może być czegoś takiego, że 800 ton idzie w ściek. Promujemy i mówimy mieszkańcom, że wodę trzeba szanować. W zeszłym roku zaczęliśmy akcję. Oddźwięk był bardzo pozytywny. PGK odpowiedzialnie do tego podeszło i znalazło zastosowanie dla tej wody. Chcemy tę akcję powtarzać co roku i mam nadzieję, że będziemy mogli to robić – mówi Agnieszka Klimczak, dyrektorka SOSiR.