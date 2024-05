Wojewoda negatywnie zaopiniowała wnioski o poszerzenie granic miasta Słupsk i gminy Redzikowo

- Sama treść uchwały nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi o te dokładnie tereny, które są objęte wnioskiem. Do wniosku załączono szereg dokumentów – wypisy, wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokładną mapę z zaznaczeniem wnioskowanych terenów, dokumenty z ewidencji gruntów ze starostwa powiatowego, gdzie wprost wymienione są wszystkie działki. Nie ma innego Bierkowa, które przylega do miasta Słupska niż to, które znajduje się w tej konkretnej gminie, nie ma innego Włynkówka, nie ma innych Siemianic, o które miasto Słupsk mogłoby rozszerzać się w ramach swoich przyległych terenów – tłumaczył na kwietniowej sesji rady miasta. - Niewątpliwie dzisiaj jest to gmina Redzikowo i sprostowanie tej omyłki, jak już udało nam się ustalić, nie będzie wpływało na ważność tego wniosku. Uchwała zostanie złożona wojewodzie pomorskiemu, który następnie przekaże wniosek wraz ze swoją opinią Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już po drodze pojawiły się problemy, ponieważ we wniosku kilkukrotnie użyto jednak starej nazwy samorządu – „Gmina Słupsk”, podczas gdy od 1 stycznia bieżącego roku nosi on bowiem nazwę „Gmina Redzikowo”.

Opinia nowej wojewody Beaty Rutkiewicz już jest, ale negatywna.

W podsumowaniu opinii podkreślono, iż „argumentacja Miasta Słupska nie uzasadnia w sposób wystarczający konieczności dokonania zmiany jego granic. Mając na względzie zmianę granic, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2023r. włączenie kolejnych terenów Gminy Redzikowo do obszaru Miasta Słupska byłoby co najmniej przedwczesne, tym bardziej że od 2022r. nie zmieniły się okoliczności faktyczne i prawne, które przemawiałyby za koniecznością zmiany, którą Rada Ministrów uznała wówczas za nieuzasadnioną”.



Jakie były argumenty przemawiające za wydaniem opinii negatywnej? Nie wykazano w jaki sposób zostaną wykorzystane tereny przejęte w 2023 r. i dlaczego już teraz konieczne jest dalsze poszerzanie granic. Nie wykazano w sposób dostateczny istnienie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które uzasadniałyby wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Skutki finansowe dla Gminy Redzikowo byłyby znaczne. Mogłyby doprowadzić do trudności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę. Dla Miasta Słupska, zmiana granic oznaczałaby wzrost wpływu z podatków o ok. 7%, natomiast dla Gminy Redzikowo spadek o ok. 28%. Sam fakt, że tereny objęte wnioskiem są zamieszkane nie uzasadnia odebrania tych terenów gminie sąsiedniej, aby polepszyć sytuację demograficzną samego Miasta – czytamy w uzasadnieniu. Podkreślono również dużą rolę i wagę konsultacji. Porównano znikomą frekwencję w mieście – zaledwie 4%, do frekwencji jaka osiągnięta została w Gminie Redzikowo – aż 67%.