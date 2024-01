WOŚP gra w Słupsku od rana. Jeszcze można się przyłączyć [ZDJĘCIA]

Tegoroczne hasło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. Zbiórka dedykowana będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Atrakcję będą też wieczorem w Kobylnicy

- Mieszkańców Kobylnicy zapraszamy od godziny 17:00 do hali sportowej, która mieści się przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Głównej 63. Swoje umiejętności zaprezentują tam tancerki z grupy Cheerleaders Maxi oraz uczestnicy zajęć z Gminnego Centrum Kultury i Promocji. Imprezę zakończy pokaz laserowy i tradycyjne „Światełko do nieba” o godz. 20:00 - mówi Ola Karnicka i dodaje: - Gorąco zachęcamy wszystkich do wyjścia na niedzielny spacer, aktywny udział w przygotowanych przez nas wydarzeniach i ulicznych kwestach. Przypominamy, że środki zebrane w Słupsku i Kobylnicy wrócą do nas w postaci sprzętu, który zasili lokalne placówki medyczne. Zapraszamy również do odwiedzin naszych aukcji na Allegro pod adresem: https://allegro.pl/uzytkownik/sok_slupsk . Na licytujących czekają vouchery, dzieła sztuki, rękodzieło artystyczne, zabiegi kosmetyczne, treningi personalne i cała masa innych atrakcji.