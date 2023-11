Wóz strażacki zmieści się do remizy. Przebudowa w Półcznie (WIDEO)

Pieniądze na budowę nowych remiz, remonty i zakupy samochodów otrzymają samorządy w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze trafią nawet do najmniejszych miejscowości. m. in. Półczna w gminie Studzienice.

W VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie otrzyma łącznie 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa.

Spora część trafi do pomorskiego. Planowana jest między innymi: przebudowa rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową, koszt to milion złotych. Budowa budynku remizy Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce pochłonie 1,4 mln zł. Planowana jest też rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Półcznie.

- Na ten cel strażacy z Półczna otrzymają 400 tysięcy złotych - cieszy się Bogdan Ryś, wójt Studzienic. - Kolejne 400 tysięcy pochodzi z budżetu gminy. Obecna remiza jest za mała, strażacy gdy wyjeżdżają do akcji ratowniczych muszą bardzo uważać, aby wydostać się wozem z garażu muszą składać lusterka, a wiadomo, przy pożarze każda sekunda jest ważna.