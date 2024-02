Wracał z rozmowy o pracę z dwoma promilami alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił na policjantów

Policjanci z Posterunku Policji w Tuchomiu w poniedziałkowy wieczór zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi.

Mężczyzna wypił tylko trzy piwa?

- Przekazał on policjantom, że wypił trzy piwa, a musiał kierować pojazdem gdyż wraca właśnie z rozmowy o pracę z przyszłym pracodawcą - dodaje Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej komendy policji.

Grozi mu bardzo wysoka ka

ra

37-latek będzie jednak musiał usunąć ze swojego CV prawo jazdy, gdyż zostało mu ono zatrzymane przez tuchomskich funkcjonariuszy. Usłyszy on również zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi wysoka grzywna i kara do trzech lat pozbawienia wolności.