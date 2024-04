Wraz z wiosną do szkół w regionie słupskim zawitają pisarze i poeci

Kim są?

Agata Bartoszek to słupska pisarka i poetka, jej najnowsza książka, zbiór opowiadań, nosi tytuł „Miętówka”.

Agnieszka Frączek-Gorczyca pisze książki popularyzujące wiedzę z zakresu kultury słowa i gramatyki języka polskiego.

Jolanta Nitkowska-Węglarz to słupska publicystka i baśniopisarka, autorka licznych książek o pomorskich legendach.

Grzegorz Kasdepke i Barbara Kosmowska to autorzy licznych bestsellerów literatury dla dzieci i młodzieży.

Daniel Odija to słupski pisarz i scenarzysta komiksowy, który niedawno zanotował debiut poetycki.

Renata Piątkowska jest znaną i cenioną autorką książek dla dzieci.

Krzysztof Piersa to terapeuta ds. uzależnień, specjalista w dziedzinie gier, internetu i telefonów komórkowych. Autor poradników profilaktycznych, powieści fantastycznych, thrillerów i kryminałów. Twórca największego programu o pisaniu książek na polskim YouTubie.