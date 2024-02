Lektury to nie bzdury i Jolanta Nitkowska-Węglarz. Słupski Cepelin zaprasza na dwa spotkania

Spotkanie literackie nad Słupią - Jolanta Nitkowska-Węglarz

W czwartek, 29 lutego, o godzinie 16 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Spotkania Literackie nad Słupią, które prowadzi prof. dr hab. Daniel Kalinowski. Tym razem gościnią spotkania będzie słupszczanka - Jolanta Nitkowska-Węglarz.

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Po powrocie do Słupska w 1977 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Teatrze Muzycznym. Rok później przeniosła się do redakcji zakładowej gazety i radiowęzła Północnych Zakładów Obuwia. Współpracowała wówczas z radiem koszalińskim, miesięcznikami „Pomerania”, „Gryf” oraz tygodnikami „Przegląd Tygodniowy” i „Prawo i Życie”. W okresie 1983-1993 pracowała w redakcji tygodnika społeczno-politycznego „Zbliżenia” i publikowała w wielu tygodnikach ogólnopolskich. Była jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy zajęli się przywracaniem historii ziemi słupskiej świadomości jej mieszkańców. Od 1993 r. do 2003 r. pracowała w „Głosie Słupskim”. Współpracowała także z redakcjami czasopism, m.in. „Konfrontacje”, „Pomerania”, „Inspiracje”, „Przegląd Tygodniowy” „Perspektywy”, „Pobrzeże”, „Pomorze”, „Jantarowe Szlaki”. Była również korespondentką z Pomorza nowojorskiej gazety polonijnej „Nowy Dziennik”.