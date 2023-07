Wstęp wzbroniony! W środku sezonu plaża na granicy Ustki i gminy nieczynna

W czerwcu trwała refulacja środkowej części plaży wschodniej w Ustce. Teraz rurę refulacyjną, którą płynie z wodą piach z pogłębiarki stojącej w morzu, przeniesiono dalej na wschód. A na plaży pracuje ciężki sprzęt.

- Od kiedy Urząd Morski w Słupsku zlikwidowano i nasz rejon Wybrzeża przejął Urząd Morski w Gdyni, refulacja plaży jest prowadzona w środku sezonu. Teraz odbywa się na wysokości hotelu Ustka i turyści idący drogą z Przewłoki mają zamknięte wejście na plażę. Za chwilę wszystko przeniesie się na wysokość sanatorium Perła, czyli już na teren gminy - mówi Anita Sadowska, mieszkanka Przewłoki, która przesyła nam zdjęcia. - My płacimy podatki do gminy, ale turyści do nas nie będą chcieli przyjeżdżać, bo w środku lata plaża jest zamykana. Ta sytuacja się powtarza któryś rok z rzędu. Gdy dzwonimy do urzędu morskiego, to urzędnicy nawet nie wiedzą, o jaką miejscowość chodzi. Jakie Przewłoki? Jakie Dębiny? - pytają i mówią, że mają wielkie inwestycje na głowie, a my tu w takich drobnych sprawach. Co z tego że zrobią nam plażę na wrzesień, kiedy dzieci idą już do szkoły? Czy w przyszłości zawsze już tak będzie?