Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo

Według zaleceń eksperyment procesowy był połączony z oględzinami pokoju nr 316 w Hotelu Słupsk z rejestracją audio-wideo. Sfilmowano parapet okna, z którego doszło do upadku z wysokości. W fazie poprzedzającej upadek uczestniczył statysta, a do inscenizacji wypchnięcia i upadku ofiary wykorzystano manekin i telewizor. Scenariusz tej wizji jest oparty na zeznaniach 40-letniej Anny T., które złożyła w śledztwie. Należało również dokładnie zmierzyć miejsce upadku manekina i opisać sposób jego ułożenia.

Adwokat Barbara Krupa-Włodarczyk nie chce komentować eksperymentu przed podpisaniem protokołu. Głos w tej sprawie zabiera mecenas Bartosz Fieducik, który został odsunięty od obrony Piotra Ogrodniczuka, bo sam zeznawał w sprawie jako świadek. Niedawno jednak ponownie został obrońcą oskarżonego.

- Żadna z trzech prób nie potwierdza wersji oskarżenia. Nawet ta, podczas której aż trzech policjantów nie wypchnęło, lecz wyrzuciło przez okno manekin – mówi Bartosz Fieducik. - Sposób ułożenia manekina i odległość od ściany budynku nie zgadzają się z zeznaniami świadków, którzy mówili o ułożeniu pokrzywdzonego po upadku.

Na podstawie eksperymentu biegły z zakresu upadków z wysokości oceni, czy Jacek B. wykonał skok samobójczy, czy został wypchnięty, popchnięty lub wyrzucony z okna w okolicznościach opisanych przez Annę T. Na sporządzenie opinii biegły ma 10 miesięcy.

Tajemnicza śmierć Jacka B.

45-letni Jacek B. nad ranem 23 listopada 2018 roku wypadł z trzeciego piętra Hotelu Słupsk z telewizorem kineskopowym przywiązanym kablem do szyi. Następnego dnia zmarł w szpitalu. Sposób, w jaki mężczyzna zginął, odległość od budynku miejsca, w którym leżał, jego długi za wynajmowane w hotelu mieszkanie, nakaz wyprowadzki, czy też jego niechęć do życia mogły wskazywać na samobójczy skok. Jednak Prokuratura Okręgowa w Słupsku twierdzi, Jacka B. najpierw pobił, a później zabił Piotr Ogrodniczuk, przywiązując do niego ciężki telewizor kineskopowy i wypychając go z parapetu okna.