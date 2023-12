Zabójstwo czy samobójczy skok? Czy statysta i manekin rozwiążą zagadkową śmierć w Hotelu Słupsk?

Wciąż nie ma sądowego rozstrzygnięcia w głośnej i kontrowersyjnej sprawie śmierci 45-letniego Jacka B., który wypadł z okna hotelu Słupsk przy ulicy Poznańskiej w Słupsku z telewizorem kineskopowym przywiązanym kablem do szyi. Wszystko wskazuje na to, że drugi już proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku rychło się nie zakończy. Trzeba przeprowadzić eksperyment na miejscu zdarzenia ze statystą i manekinem oraz poczekać na opinię biegłego z zakresu upadków z wysokości. Tymczasem w sprawie długotrwałego tymczasowego aresztowania Piotra Ogrodniczuka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga przeciwko Polsce.

Jak zginął Jacek B.?

Upadek z trzeciego piętra z telewizorem kineskopowym przywiązanym kablem do szyi nie dawał Jackowi B. szans na przeżycie. Następnego dnia pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Sposób, w jaki mężczyzna zginął, odległość od budynku miejsca, w którym leżał, jego długi, nakaz wyprowadzki z zajmowanego mieszkania w hotelu, czy w końcu jego wcześniej demonstrowana niechęć do życia mogły wskazywać na samobójczy skok. Jednak śledczy stwierdzili, że było to najpierw pobicie, a w końcu zabójstwo.