Z wielkiego ekranu prosto do Jezierzyc i Siemianic – warsztaty taneczne z Tomaszem Barańskim

Tomasz Barański - zawodowy tancerz, choreograf i założyciel Grupy Tanecznej NEXT jest znany szerokiej publiczności z popularnego programu telewizyjnego „Taniec z Gwiazdami”. W Gminie Redzikowo poprowadził warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję nie tylko doskonalić swoje umiejętności taneczne, ale także zainspirować się jego historią i pasją do tańca.

- Tomasz Barański podkreślił, jak ważne jest, by nie bać się marzyć i konsekwentnie dążyć do realizacji swoich celów - mówi Jarosław Kasperek. - Opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy w telewizji, wyjazdach na stypendia taneczne do Nowego Jorku oraz o współpracy z największymi gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Te inspirujące historie motywowały uczestników do ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu do własnych marzeń. Spotkanie było nie tylko edukacyjne, ale także pełne pozytywnej energii

i inspiracji.

Spotkanie z Tomaszem Barańskim odbyło się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień. To nie jedyna atrakcja, jaka czeka mieszkańców w ramach programu profilaktyki. Już wkrótce rozpoczną się warsztaty Manga i Anime dla młodzieży, a przez cały czerwiec w Centrach Aktywności Lokalnej Gminy Redzikowo będą odbywać się warsztaty z psychologiem.