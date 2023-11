Zabójstwo pięciolatki w Dąbrównie umorzone. Matka trafi do szpitala psychiatrycznego

To sądowy, na razie nieprawomocny, finał tragedii w Dąbrównie w gminie Potęgowo w powiecie słupskim, gdzie 17 stycznia 2023 roku 33-letnia Aleksandra B. udusiła pięcioletnią córeczkę. Jednak wszystko wskazuje na to, że postanowienie o umorzeniu śledztwa i umieszczeniu Aleksandry B. w szpitalu psychiatrycznym nie zostanie zaskarżone i wkrótce się uprawomocni.

- Prokuratura wnioskowała o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia podejrzanej w zakładzie psychiatrycznym z uwagi na to, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez nią czynu o wysokiej szkodliwości społecznej. Podstawą wniosku jest opinia psychiatryczna, z której wynika, że Aleksandra B. nie rozumiała znaczenia czynu i nie potrafiła pokierować swoim postępowaniem – mówi prokurator Piotr Łuczak z Prokuratury Rejonowej w Lęborku. - To jedyny środek, który może zapewnić, że w przyszłości to się nie zdarzy. Postępowanie w sprawie zabójstwa zostało umorzone.